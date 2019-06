Seleção feminina inicia quarta semana da Liga das Nações com vitória sobre Japão

A seleção brasileira feminina de vôlei começou muito bem a quarta semana de jogos pela Liga das Nações, a primeira competição na temporada de 2019. Nesta terça-feira, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães não sentiu qualquer pressão por encarar as donas da casa e derrotaram o Japão por 3 sets a 1 - com parciais de 25/17, 25/19, 20/25 e 25/22 -, em Tóquio.

Com o triunfo na capital japonesa, o Brasil chega à sétima vitória em 10 jogos na Liga das Nações. Na classificação geral, a equipe nacional aparece entre as cinco primeiras colocadas, agora com 22 pontos. A Turquia segue na liderança com 27. A fase final que reunirá a China, país sede, e as cinco seleções mais bem classificadas será disputada em Nanquim, entre os dias 3 e 7 de julho.

Nesta quarta-feira, às 3h40 (de Brasília), a rival será a Tailândia. No dia seguinte, no mesmo horário, a semana no Japão será encerrada com a partida contra a Sérvia. Depois da etapa japonesa, o time de Zé Roberto Guimarães viajará para a Turquia. Entre os próximos dias 18 e 20 em Ancara, o Brasil medirá forças contra as donas da casa, a Itália e a Bélgica.

Em quadra, a seleção brasileira teve um início perfeito. Os dois primeiros sets mostraram que a vitória seria conquistada com facilidade, mas a superação das japonesas foi maior na terceira parcial para diminuir a desvantagem no placar. Mais concentrada, a equipe do Brasil voltou para o jogo no quarto set e, apesar da resistência das anfitriãs, obteve a vitória.

A oposta Paula Borgo foi o nome do jogo nesta terça-feira. Com uma ótima atuação no ataque, principalmente nos dois primeiros sets, conseguiu 26 pontos - sendo 25 de ataque e um de saque. Gabi também cresceu nos momentos decisivos e fechou o jogo com 13 pontos. Bia fez 10. Pelo Japão, Sarina Koga, também com 26 pontos, foi outro destaque da partida.

Em quadra, Zé Roberto Guimarães começou o jogo com Macris, Paula Borgo, Mara, Bia, Gabi e Natália, além da líbero Léia. Durante a partida entraram: Julia Bergmann, Amanda, Lorenne, Roberta e Mayanny.