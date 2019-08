Seleção feminina leva susto, mas bate Azerbaijão e fica perto de Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei levou um susto nesta sexta-feira, em seu segundo jogo no Pré-Olímpico, mas acabou levando a melhor sobre o Azerbaijão. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/13, 23/25, 21/25, 25/19 e 15/12, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia.

As brasileiras começaram bem a partida, mas sofreram um apagão entre o segundo e o terceiro sets e levaram a virada no placar. No entanto, reagiram a tempo de serem surpreendidas, com boas atuações na quarta parcial e no tie-break.

Com o resultado, o Brasil venceu sua segunda partida na competição que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na estreia, o Brasil havia vencido o time de Camarões por 3 a 0. No sábado, o adversário será a República Dominicana, a partir das 10 horas. Se vencer por 3 a 0 ou 3 a 1, o time feminino vai confirmar a vaga olímpica sem depender de outros resultados.

Nesta semana, a Federação Internacional de Voleibol organiza seis quadrangulares intercontinentais pelo mundo, com vagas aos seus vencedores sendo distribuídas para a Olimpíada de Tóquio, sendo que esses torneios são realizados em três rodadas, com as equipes se enfrentando dentro dos grupos.

#FIVBOQT: Em jogo emocionante, Brasil vence Azerbaijão por 3 sets a 2 (25/13, 23/25, 21/25, 25/19 e 15/12! Parabéns! Só falta um! Vamos! pic.twitter.com/pO3OVCRFR4 — CBV (@volei) August 2, 2019

Nesta sexta, Zé Roberto escalou a seleção com Mara, Macris, Gabi, Tandara, Bia, Lorenne e líbero Léia. Ao longo do duelo, entraram em quadra Roberta, Paula Borgo, Natália, Carol e Amanda. Tandara, em seu segundo jogo após voltar de lesão, também foi um dos destaques da equipe.

Como vem sendo rotina nos jogos da seleção, o destaque nacional foi Gabi, responsável por 17 pontos. Mara contribuiu com 15. A maior pontuadora do duelo foi Polina Rahimova, com 26 pontos.