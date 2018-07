Seleção feminina viaja para o Grand Prix sem Jaqueline

O Brasil está desfalcado de nomes importantes, como as centrais Fabiana e Thaisa, das pontas Sheilla e Tandara e da levantadora Fabíola. Assim, o grupo que viajou à Holanda tem as levantadoras Dani Lins e Macris, as opostos Monique e Joycinha, as ponteiras Fernanda Garay, Gabi, Natália e Mari Paraíba, as centrais Adenízia, Juciely, Carol e Bárbara e as líberos Camila Brait e Leia.

Mal o grupo chegou à Holanda e já começou a treinar. "O treino de hoje (sexta) foi muito importante para nos acostumarmos ao fuso horário. Também soltamos a musculatura o que ajuda bastante depois de uma viagem longa como essa. Fizemos alongamento e alguns exercícios na quadra e agora temos que seguir trabalhando forte, buscando entrar no fuso o mais rápido possível", explicou Mari Paraíba.

As brasileiras estrearão no Grand Prix no dia 3 de julho, contra o Japão. Na Tailândia, a equipe ainda joga contra as donas da casa e a Sérvia. Depois, na rodada seguinte, é a vez de o Brasil jogar em casa, em São Paulo, contra Bélgica, Alemanha e Tailândia.