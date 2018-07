Seleção infanto-juvenil participa da Superliga B

SÃO PAULO - A Superliga B começa nesta sexta-feira. O sistema de disputa se assemelha ao do Grand Prix. Oito equipes estão divididas em dois grupos. Em cada fim de semana, uma das equipes sedia o evento, disputado em três rodadas duplas, de sexta-feira a domingo. O Grupo A é formado por Alfa/Monte Cristo (GO), seleção brasileira infanto-juvenil, Climed/Atibaia e Aprov/Unoesc/Pmc, de Chapecó (SC). O B é composto por São Caetano, São José, Olympico/Mart (MG) e Foz do Iguaçu.

A primeira edição da Superliga B, disputada no ano passado, propiciou o acesso de uma boa equipe, Canoas, que ocupa a quarta colocação na divisão de elite.

Este ano, a principal novidade é a participação da seleção brasileira infanto-juvenil, que se prepara para o Mundial da categoria, agendado para julho, no México. A equipe mandará seus jogos no CT da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema. O objetivo é acelerar o amadurecimento da equipe, que malogrou nas últimas edições do Mundial.

O Brasil tem seis títulos mundiais no infanto-juvenil masculino, mas ficou em nono lugar em 2009 e em sétimo em 2007. A última vez em que a seleção foi à final foi em 2005, quando foi vice-campeão.

A primeira rodada do Grupo A será em Atibaia, no ginásio Elefantão. São Caetano recebe os jogos do Grupo B, no Lauro Gomes. As rodadas duplas começam às 18h.