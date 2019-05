Seleção masculina de vôlei abrirá temporada com amistosos contra o Canadá

A seleção brasileira masculina de vôlei já tem os seus primeiros compromissos agendados para a temporada 2019. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que a equipe disputará amistosos contra o Canadá em 22 e 24 de maio.

Os confrontos da equipe comandada por Renan Dal Zotto serão realizados em Campinas, no Ginásio do Taquaral, sendo encarados como testes importantes para a disputa da Liga das Nações. Os amistosos terão ingressos trocados por um quilo de alimento não perecível, sendo que os jogos vão começar às 22h no dia 22 e às 21h30 no dia 24.

A Liga das Nações será a primeira competição da seleção em 2019, começando em 31 de maio. Nesta data, o Brasil iniciará a sua participação no torneio em duelo com os Estados Unidos, em Katowice, na Polônia. Lá, a equipe também enfrentará a Austrália, em 1º de junho, e a seleção anfitriã, no dia 2.

Nas semanas seguintes, a seleção atuará em Tóquio, Gondomar (Portugal), Cuiabá e Brasília. A fase final do torneio será em Chicago, de 10 a 14 de julho.

Na sequência da temporada, a seleção brasileira vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto, mesmo mês do Torneio Pré-Olímpico Intercontinental. Além disso, o Campeonato Sul-Americano será em setembro. E a Copa do Mundo está marcada para outubro.