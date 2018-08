Seleção masculina de vôlei bate Holanda em 1º amistoso pré-Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei passou em seu primeiro teste de preparação para o Mundial. Na noite deste sábado, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto superou a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/16.

Foi o primeiro de uma série de três amistosos com os holandeses. O segundo confronto está marcado para segunda-feira, em Manaus. Na quarta, o último duelo será realizado em Belém. Os jogos visam a preparação das duas seleções para o Mundial, que será disputado entre os dias 9 e 30 de setembro, na Bulgária e na Itália.

Não por acaso a seleção marcou a série de amistosos contra os holandeses. Os dois países estão no mesmo grupo na futura competição. Os brasileiros vão estrear no dia 12 de setembro, contra o Egito.

Antes disso, Renan precisa dar forma ao time, que vem de resultados abaixo do esperado em suas últimas competições. A série de jogos, portanto, visa permitir testes na equipe. E um dos avaliados neste sábado foi Kadu, de 24 anos. Em sua estreia pela seleção, o ponteiro marcou 10 pontos e foi um dos destaques da partida.

Outro foi o oposto Wallace, maior pontuador do time nacional, com 14 pontos. Lucão contribuiu com 12. Nimir Abdelaziz foi o destaque da Holanda, com 14 pontos.