Seleção masculina de vôlei faz último treino antes de ida ao Sul-Americano

A seleção brasileira masculina de vôlei fez nesta quinta-feira seu último treino antes de embarcar para o Chile, onde disputará o Sul-Americano na próxima semana. A competição será realizada entre os dias 7 e 11 de agosto, na cidade de Temuco e Santiago.

Comandado pelo técnico Renan Dal Zotto, o time nacional treinou no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O torneio, de menor importância, terá força máxima da equipe brasileira porque vale vaga direta no Mundial do próximo ano.

Além disso, Renan sonha com o primeiro título à frente da seleção, principalmente após ser vice da Liga Mundial no mês passado, na fase final disputada em Curitiba. Será ainda mais uma oportunidade para o treinador "dar sua cara" ao time, que assumiu no início do ano.

"O Sul-Americano é sempre uma competição importante dentro do nosso calendário. Além disso, conseguir a vaga para o Mundial antecipadamente, dentro dessa competição, é fundamental no nosso planejamento", declarou o treinador.

Na competição, Renan elege a Argentina como maior ameaça ao Brasil. "Sabemos que a Argentina cresceu bastante nos últimos anos, tem um técnico muito capacitado, o Julio Velasco, nos Jogos Olímpicos saiu em primeiro do grupo, depois venceu o Brasil na Liga Mundial", avaliou o técnico.

Para o torneio, ele convocou os levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan, os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Isac, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho, e os líberos Tiago Brendle e Thales.

A seleção brasileira tem amplo domínio no sul-americano. São 30 títulos em 31 edições já realizadas. O Brasil só não venceu em 1964, quando não participou da competição.