Seleção masculina de vôlei inicia preparação para disputa do Sul-Americano

Passada a "ressaca" da derrota na final da Liga Mundial, em casa, a seleção brasileira masculina de vôlei retomou os treinos nesta semana, visando novo desafio. A próxima meta do técnico Renan Dal Zotto e dos seus comandados é conquistar o título do Sul-Americano, no Chile, no próximo mês.

"O Sul-Americano é mais uma competição onde a seleção brasileira entra para buscar o título. Mas, não podemos esquecer que o voleibol sul-americano tem crescido muito nos últimos anos e precisamos estar atentos a todos os adversários. Por isso, estamos nos preparando para chegar no Chile com o grupo pronto para disputar mais um título", afirmou o treinador.

Renan voltou aos trabalhos com o time na segunda-feira, em Saquarema. A delegação brasileira ganhou uma semana de folga após ser vice-campeã da Liga Mundial, contra a França, na final disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.

A seleção seguirá treinando em Saquarema pelas próximas semanas em preparação para o torneio no Chile. O Sul-Americano será disputado nas cidades de Temuco e Santiago. O Brasil está no Grupo A, com Colômbia, Venezuela e Paraguai. Chile, Argentina, Uruguai e Peru jogarão na outra chave.

O time de Renan estreará no dia 7, contra o Paraguai. No dia 8, o adversário será a Venezuela. E, no dia seguinte, enfrentará a Colômbia. Os dois melhores de cada chave disputam a semifinal.

O Brasil detém forte hegemonia na competição continental. Venceu nada menos que 30 das 31 edições já realizadas. Só não venceu em 1964, quando não participou.