Seleção masculina de vôlei revela ansiedade por partidas na Arena da Baixada

A ansiedade tomou conta da seleção brasileira masculina de vôlei. Há menos de uma semana para o início da fase final da Liga Mundial, os jogadores revelam a expectativa por poderem lutar por mais um título da competição - o País é o maior vencedor, com nove conquistas. E com um ingrediente a mais: os jogos serão em um quadra montada na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba.

A partir da próxima terça-feira, começa a disputa e Brasil, Canadá, Rússia, França, Sérvia e Estados Unidos estarão na busca pelo título. Antes de chegar à capital paranaense, a seleção brasileira aproveita a semana de treinamentos no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ), para finalizar toda a preparação para a fase decisiva. Na etapa de classificação, o time do técnico Renan Dal Zotto somou seis vitórias - sobre Irã, Itália, Canadá, Polônia, Bulgária e Sérvia - e três resultados negativos - para Polônia, Bulgária e Argentina.

Os jogadores já imaginam o que os esperam nas partidas em Curitiba. O oposto Wallace já viveu uma experiência parecida, quando a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) realizou o Desafio de Ouro, em comemoração ao ouro olímpico no Rio-2016, mas destaca que, desta vez, é diferente.

"Fizemos um jogo comemorativo lá logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio e imaginamos que vai ser bem bacana. Já jogamos na Itália a céu aberto também e a expectativa é que o time consiga se adaptar rápido para achar logo as referências em um lugar como esse. Tem tudo para ser muito legal", opinou o jogador.

O oposto do Brasil ainda falou sobre a rotina da seleção brasileira. "Estamos trabalhando bastante e bem para colher lá na frente. Acredito que ninguém esteja treinando mais do que o Brasil e merecemos esse título da Liga Mundial neste ano pós-olímpico. Eu, particularmente, não tenho ainda e vou fazer de tudo mais uma vez para conseguir", afirmou Wallace.

Já pensando na semana que vem, Renan Dal Zotto ressaltou os pontos positivos que a seleção brasileira apresentou na fase classificatória da Liga Mundial - entre eles o passe, onde o ponteiro Maurício Borges liderou as estatísticas, e o levantamento, que foi de total domínio de Bruninho, também líder nos números.

"O passe é fundamental para toda a construção da parte ofensiva e o Maurício Borges é um especialista nisso. Vem treinando bastante e o mais importante é que ele está consciente de que, dominar o fundo de quadra junto com o líbero, compondo com o Lucarelli, é a maior responsabilidade dele. É uma missão dura, passar o tempo todo não é fácil, mas é a característica dele, apesar de vir sacando muito bem e tocando muito no bloqueio. Vem sendo uma peça importante", disse.

O Brasil estreia na fase final na próxima terça-feira, às 15h05, contra a seleção do Canadá. O segundo jogo será na quinta, no mesmo horário, contra a Rússia. As semifinais serão na sexta e a grande decisão no sábado, às 23h05.