Seleção masculina de vôlei terá time B sem estrelas no Pan A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou, nesta terça-feira, que a seleção masculina que vai aos Jogos Pan-Americanos, em Toronto (Canadá), não contará com nenhum atleta de expressão. O grupo é liderado pelos ponteiro Maurício Borges, que fazia parte do elenco vice-campeão mundial no ano passado.