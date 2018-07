Seleção masculina de vôlei vence Bulgária em amistoso

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Bulgária por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/22 e 25/20, nesta sexta-feira, em jogo-treino realizado em Pravets, cidade búlgara que abrigou novo confronto de preparação para o Campeonato Mundial, no qual o time comandado por Bernardinho estreará contra a Alemanha, no dia 1º de setembro, na Polônia.

Na última quarta-feira, o Brasil derrotou a França, também por 3 sets a 1, na Bulgária, onde realizou então o seu primeiro confronto em um mês após ter sido derrotado pelos Estados Unidos na final da última Liga Mundial.

Depois deste novo duelo em solo búlgaro, a equipe nacional seguirá para Itália, onde fará outros dois amistosos de preparação diante da seleção italiana, esta derrotada em casa pelos brasileiros na semifinal da Liga Mundial, no mês passado.

Nesta sexta, Bernardinho aproveitou o amistoso contra a Bulgária para testar várias formações no time e voltou a utilizar os 14 jogadores que levou para o país europeu. Primeiro iniciou a partida com o time escalado com o levantador Bruninho, o oposto Vissotto, os centrais Lucão e Sidão, os ponteiros Murilo e Lucarelli e o líbero Mário Jr. Depois entraram o líbero Felipe, o levantador Raphael, o oposto Wallace, o ponteiro Lipe, o central Eder e o ponteiro Maurício Borges.

"Poder dar essa experiência para todos os jogadores é muito importante, já que o Mundial é um campeonato muito longo e precisamos de todo o grupo bem, como aconteceu nesses dois amistosos", ressaltou Mário Jr, após o duelo desta sexta, em declarações reproduzidas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Outro líbero da seleção, Felipe também elogiou a atuação brasileira, mas apontou um fundamento no qual o time precisa melhorar. "Jogar é sempre bom. O grupo se comportou bem, pegou ainda mais ritmo de jogo e conseguimos duas vitórias. Hoje a nossa virada de bola funcionou bem, mas acho que o saque ainda pode ser melhor. Vamos aproveitar os dois amistosos na Itália para evoluir neste fundamento", disse.