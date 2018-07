Seleção masculina de vôlei vence EUA em último amistoso no país

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou com vitória a série de quatro amistosos contra os Estados Unidos, disputada na Califórnia. Na madrugada deste domingo, o time comandado por Bernardinho venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 31/33, 25/18 e 29/27, e fechou a série, em Irvine, com três triunfos e uma derrota.

A série de amistosos serve para manter o ritmo da seleção, uma vez que o time nacional não pôde disputar a Copa do Mundo. A Federação Internacional (FIVB) vetou a participação brasileira porque a competição vale vaga na Olimpíada e o Brasil já tem lugar assegurado por ser sede dos Jogos em 2016.

Fora da Copa do Mundo, o Brasil segue investindo em amistosos. O próximo adversário será o Canadá, nos dias 1 e 2 de setembro. Na sequência, o principal objetivo do time será o título do Sul-Americano, a ser disputado em Maceió, entre 29 de setembro e 4 de outubro.

Contra o Canadá, Bernardinho deve repetir os testes que promoveu nos Estados Unidos. Nesta madrugada, ele deu chances a Maurício e Éder, que começaram entre os titulares. Tiveram a companhia do levantador Bruninho, do oposto Evandro, do ponteiro Lucarelli, do central Lucão e do líbero Serginho.

Na partida anterior, o treinador já havia dado oportunidade aos jovens Lucas Loh e Renan Buiatti. O time só jogou completo, em sua formação considerada titular, no primeiro amistoso, com Bruninho, Isac, Lipe, Lucão, Evandro e Lucarelli, além de Serginho.