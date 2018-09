Seleção masculina derrota Eslovênia e garante vaga na 3ª fase do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina venceu mais uma no Mundial de Vôlei, disputado na Bulgária e na Itália, e garantiu a vaga na terceira fase da competição. A classificação veio com o triunfo sobre a modesta equipe da Eslovênia pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/16, na cidade italiana de Bolonha.

Com sua sexta vitória em sete jogos no Mundial até agora, o Brasil chegou aos 17 pontos (a pontuação é acumulada desde o início da disputa) e garantiu a primeira colocação do Grupo F, assegurando a vaga direta na terceira fase. Em seu primeiro jogo na segunda fase, os brasileiros venceram a Austrália, na sexta-feira.

Como aconteceu no jogo do dia anterior, o técnico Renan Dal Zotto escalou a seleção com Bruninho, Isac, Wallace, Lipe, Douglas Souza, Lucão como titulares, além do líbero Thales. No decorrer da partida, o treinador colocou Evandro, William, Lucas Loh, Eder e Maurício Souza em quadra.

Diante das limitações do rival, o Brasil não teve maiores problemas para se impor em quadra neste sábado. Mas as dificuldades das partidas anteriores voltaram a se apresentar. A seleção marcou apenas seis pontos de bloqueio e abusou dos erros neste fundamento. Só não se complicou no duelo porque contou com 25 pontos anotados em razão de falhas do adversário. Os eslovenos marcaram 16 a partir das erros dos brasileiros.

"Nós nos questionamos no que temos que melhorar. É preciso que todos os fundamentos sejam equilibrados. Hoje foi melhor, mas temos coisas a melhorar", disse Renan, sem especificar os fundamentos que exigem maior treino no Brasil. "Mas estamos sem tempo para treinamentos. Vamos conversar pra tentar arrumar ainda mais a equipe".

Mais uma vez o maior destaque da equipe foi Douglas. Ele foi o maior pontuador do jogo, com 15 acertos. Isac também chamou a atenção ao anotar 11. "Tenho tido um amadurecimento e bastante estudo. Porque, com o passar do jogos, as outras equipes começam a ter acesso à vídeos e números e temos que ir nos reinventando o tempo todo", comentou Douglas.

Neste domingo, o time brasileiro entra em quadra já classificado. Mas não deve diminuir o ritmo. Renan avisou que pretende usar a partida para fazer evoluir o rendimento da equipe em todos os fundamentos. O Brasil vai enfrentar a Bélgica, novamente às 15h30 (horário de Brasília), em Bolonha. A próxima e última fase do Mundial contará com apenas seis seleções, em disputa na cidade de Turim.