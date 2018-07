Seleção masculina perde para Estados Unidos e termina em 4º na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu mais uma derrota por 3 sets a 0 e terminou na quarta colocação da Liga das Nações, que acontece em Lille, na França. Depois de cair na semifinal diante da Rússia, agora o time do técnico Renan Dal Zotto perdeu para os Estados Unidos por 25/21, 28/26 e 28/26 na disputa pelo terceiro lugar.

+ 'Conquista do bronze é questão de honra', diz Dal Zotto

O desempenho do time masculino, no fim das contas, foi igual ao da equipe feminina, que no último domingo também perdeu a decisão da medalha de bronze em partida contra a China e terminou a competição em quarto lugar. Entre as mulheres, os Estados Unidos ficaram com o título ao bater a Turquia na final.

A final da Liga das Nações masculina será disputada ainda neste domingo, às 15h45 (de Brasília), em Lille, entre a Rússia e a França, que joga em casa e bateu os Estados Unidos na outra semifinal por 3 sets a 2.

Depois de ser atropelada pela Rússia no dia anterior com 25/17, 25/18 e 25/14, a seleção brasileira ao menos evoluiu neste domingo e vendeu mais caro a derrota. Wallace foi o principal pontuador da equipe, com 15 pontos. No meio de rede, Lucão anotou 12 e Mauricio Souza fez seis.

O meio de rede, de início, deu a impressão de que seria a saída para o Brasil garantir o bronze na competição. Mas o time norte-americano, já no primeiro set, conseguiu conter essa arma do Brasil. Matthew Anderson e Taylor Sander trataram de armar um paredão. Aaron Russel passou a virar os pontos e terminou como maior pontuador do time adversário, ao colocar 14 bolas na quadra do Brasil.

O time brasileiro parecia ainda sentir a derrota para os russos e o cansaço pela sequência de jogos. No segundo e no terceiro sets, apesar do equilíbrio, a equipe cometeu erros bobos no passe e na indefinição das jogadas. Renan chegou a colocar os reservas William, Evandro e Isac, mas não mudou o histórico da partida.