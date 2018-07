Seleção masculina quer usar derrota para a Polônia como lição

O que até o fim da segunda fase era uma campanha invicta se tornou uma incerta classificação para as semifinais do Mundial Masculino. Afinal, a derrota desta terça para a Polônia, a primeira da seleção brasileira na competição, criou a obrigação de uma vitória sobre a Rússia, quarta, de preferência por 3 sets a 0 ou a 1.

O jogo em Lodz parecia nas mãos do time brasileiro, que chegou a abrir 2 a 1. Mas a Polônia reagiu no quarto e quinto sets e venceu graças a um ponto polêmico, decidido apenas depois que o desafio a partir de recursos de vídeo mostrou que o ataque polonês bateu na ponta dos dedos de Sidão antes de ir para fora.

"Foi um jogo complicado, especialmente no último ponto, que foi polêmico. Mas não temos que pensar em nada disso. Infelizmente, sofremos a primeira derrota e já temos que focar no jogo contra a Rússia. Vamos descansar, analisar tudo que fizemos de bom no último jogo contra eles, observar bem o que precisamos melhorar para fazermos uma partida ainda melhor amanhã (quarta)", disse Lucarelli.

Por conta de um desrespeito ao regulamento da competição, o Brasil se viu obrigado a jogar duas partidas seguidas, quando o correto era jogar na terça e, depois, só na quinta-feira. Assim, nesta quarta, vai entrar em quadra cansado para pegar a Rússia, que não jogada desde sábado, quando perdeu para o Brasil pela fase de grupos.

Murilo e Wallace saíram machucados daquela partida (que acabou não valendo nada). O ponteiro não teve condições de pegar a Polônia, enquanto o oposto foi poupado e deu lugar a Vissotto, entrando apenas na inversão 5-1.

"O nosso time é bem completo, um substitui o outro muito bem e o Vissotto manteve o mesmo ritmo da seleção. Sem o Murilo, perdemos no passe, mas ganhamos no ataque com o Lipe e temos que saber jogar dessa forma. Agora, vamos entrar com tudo amanhã para não dar chances a seleção da Rússia", concluiu Wallace.