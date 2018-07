Seleção sabe que terá de errar o mínimo possível para ir à final da Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu nesta quinta-feira a classificação às semifinais da Liga Mundial com uma vitória sobre a Rússia. Mas o triunfo obtido por 3 sets a 2, com certo sofrimento até o final, vai servir de alerta para todos visando o duelo contra os Estados Unidos, nesta sexta, que vale vaga na grande decisão marcada para sábado, na quadra montada na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba.

Apenas um set era o suficiente para colocar a seleção brasileira na semifinal. Com dois, a garantia da liderança do Grupo J. Só que, com os objetivos alcançados, houve um natural relaxamento, coisa que os jogadores não querem mais daqui para frente.

"Nosso passe melhorou em relação ao primeiro jogo, nos adaptamos melhor à arena, mas sabemos que precisa melhorar cada vez mais. Hoje (quinta-feira) ainda erramos bastante, especialmente nos sets em que perdemos e, com isso, a Rússia cresceu. Para a semifinal, precisamos errar o mínimo possível e, assim, acredito que podemos ganhar de qualquer um", destacou o líbero Thales.

O ponteiro Lucarelli foi um dos destaques do jogo contra a Rússia, sendo o maior pontuador da seleção brasileira, com 24 acertos. "Fiquei bem feliz de ter ajudado um pouco mais. Acho que na terça fui um pouco abaixo e hoje (quinta-feira) fiquei feliz por ter contribuído desde o início. Espero que amanhã (sexta) possa continuar jogando bem para ajudar a equipe a ganhar. Estou muito feliz com a classificação", afirmou.

O ponteiro do Brasil sabe que para a semifinal não terá facilidade. "Mas, daqui para frente, o que importa é a vitória. O resultado de 3 a 0 seria perfeito porque descansa mais, mas se tiver que ser 3 a 2, estamos preparados para isso. O importante é chegar na final", declarou Lucarelli.

O técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, fez questão de agradecer a presença do bom público de quase 15 mil pessoas presentes na Arena da Baixada. "A torcida jogou junto, torceu, percebemos que entendia tudo de vôlei, enfim, eles fizeram o dever de casa muito bem feito e nós estamos muito felizes por essa participação. Sem dúvida, foi algo muito importante para a seleção brasileira", disse.