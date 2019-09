Seleções de vôlei jogarão em Brasília, Cuiabá e Campo Grande na Liga das Nações

As seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei já sabem onde jogarão no País em 2020, antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Nesta segunda-feira, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) confirmou as sedes nacionais da próxima edição da Liga das Nações. Brasília, Campo Grande e Cuiabá receberão etapas da maior competição entre seleções no ano que vem.

LEIA TAMBÉM > Zé Roberto diz que derrota serve de lição ao Brasil na sequência da Copa do Mundo

Depois de receber com sucesso a seleção masculina em 2019, o ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, será o palco desta vez para a equipe feminina. O Brasil jogará na capital mato-grossense entre os dias 19 e 21 de maio contra Estados Unidos, Canadá e República Dominicana.

Brasília receberá uma etapa de cada gênero da Liga das Nações em 2020. O ginásio Nilson Nelson acolherá jogos da competição em ambos os naipes na mesma semana. Primeiro, entre os dias 26 e 28 de maio, a seleção feminina entrará em quadra contra Itália, Japão e Rússia. Em seguida, de 29 a 31 do mesmo mês, será a vez do time masculino jogar contra Sérvia, França e Japão.

A última parada no território nacional será nos dias 19, 20 e 21 de junho, em Campo Grande. O ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, será o local das partidas da seleção masculina contra Itália, Alemanha e Rússia.

Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final juntos com os países sede em locais e datas ainda a serem divulgados pela FIVB.