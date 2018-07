Sem Bernardinho, Brasil bate Sérvia na estreia da Liga Mundial

Com Bernardinho em uma cabine de um vazio Mineirinho, a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na Liga Mundial. Jogando em Belo Horizonte, bateu Sérvia, nesta sexta-feira à tarde, por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22, 26/28 e 15/11. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, às 10h, no mesmo local.

O treinador não pôde comandar o Brasil do banco de reservas porque foi suspenso por 10 jogos pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) como retaliação às criticas que fez à entidade durante o Mundial do ano passado. O auxiliar Rubinho comandou a equipe à beira da quadra nesta sexta-feira e assim será durante quase toda a fase inicial da Liga. Como dono da casa, o Brasil já está classificado para as finais.

Sem a obrigação de vencer, a seleção brasileira começa a Liga Mundial desfalcada, sem Murilo, Bruninho e Sidão, entre outros. Rubinho, entretanto, quase não fez testes. Escalou o time com Rapha, Visotto, Lucarelli, Lipe, Lucão e Isac e só mudou a equipe para fazer a inversão 5-1, com as entradas de William Arjona e Wallace. Lucas Loh entrou para bloquear no quarto set.

O jogo marcou a volta do líbero Escadinha, que fez sua 160.ª partida oficial pela seleção brasileira. Sentindo a falta de ritmo, o Brasil viu a Sérvia dominar o primeiro set e vencer por 26/24. A virada veio com atuações consistentes no segundo (25/17) e terceiro sets (25/22).

A seleção deixou o quarto set parelho já na parte final da parcial, mas errou saques quando tinha a chance de passar à frente. Acabou perdendo por 28/26, em um ace. No tie-break, valeu o maior volume de jogo do Brasil, que fechou em 15/11.

Leandro Vissotto foi o maior pontuador do jogo, com 18. Lucarelli (16), Lipe (15), Lucão (15) e Isac (11) também dividiram bem a pontuação. O melhor brasileiro da partida, entretanto, foi Lucão, que atacou 17 bolas e pontuou em 13 delas.