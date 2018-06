Sem campeões olímpicos, Brasil define duplas para etapa do vôlei de praia em SC

As duplas brasileiras que representarão o País na etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial de vôlei de praia foram definidas nesta terça-feira com a confirmação dos times inscritos. Os jogos acontecem a partir desta quarta até domingo e o Brasil terá 15 parcerias em ação na cidade catarinense, somando os naipes feminino e masculino.

Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/George são os desfalques de última hora por lesão. No time campeão olímpico, Bruno está com uma lesão muscular na coxa e não poderá entrar em quadra para representar o País. Já Pedro tem uma contusão na panturrilha e também não conseguiu se recuperar a tempo para jogar a etapa em casa.

Das 15 equipes inscritas, sete partem já da fase de grupos, que começa nesta quinta-feira. Eles conseguiram a vaga pela posição no ranking de entradas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) ou por convite. Os outros oito times disputam nesta quarta-feira o classificatório, com jogos eliminatórios diretos para conseguirem as últimas vagas à fase principal.

No naipe feminino, já estão garantidas na fase de grupos: Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta. No classificatório estão na disputa: Josi/Lili, Juliana/Andressa, Maria Clara/Elize Maia e Tainá/Rebecca.

Josi, que mora e treina em Itapema, comentou sobre a chance de disputar a competição em casa. "Tive a felicidade de jogar uma etapa do Circuito Brasileiro na minha cidade, mas agora a expectativa é maior ainda. Vou ter uma torcida especial e isso me deixa muito feliz. Acredito que Itapema está se destacando, oferecendo uma estrutura muito boa aos atletas e profissionais envolvidos na disputa. Viemos de atuações pelo Circuito Mundial na Turquia e na Suíça onde conseguimos evoluir como dupla, com resultados bons, agora queremos manter esse caminho que temos trilhado", analisou.

Entre os homens, entram direto na fase de grupos: Evandro e André Stein, Álvaro Filho/Saymon e Vitor Felipe/Guto. No classificatório, os seguintes times buscam vitória por um lugar nas chaves: Hevaldo/Arthur Lanci, Jô/Léo Vieira, Ramon Gomes/Fernandão e Thiago/Adrielson.

Estarão presentes em Itapema os atuais campeões mundiais, do Circuito Mundial e do Circuito Brasileiro, Evandro e André, as atuais campeãs brasileiras, Maria Elisa e Carol Solberg, cinco medalhistas olímpicos da última edição no Rio-2016 - Ágatha, Bárbara Seixas, Kerri Walsh (Estados Unidos), Brouwer (Holanda) e Meeuwsen (Holanda) - e os atuais campeões pan-americanos Virgen/Ontiveros (México) e Ana Gallay (Argentina).