Sem contar com Murilo, Bernardinho define time estreará na Liga Mundial

SAN JUAN - Sem poder contar com Murilo, que foi eleito o melhor jogador do mundo no ano passado, o técnico Bernardinho resolveu escalar o ponteiro João Paulo Bravo na seleção brasileira masculina de vôlei. Além dele, o time titular do Brasil terá Bruno, Leandro Vissotto, Giba, Lucas, Rodrigão e o líbero Serginho na estreia da Liga Mundial, contra Porto Rico, nesta sexta-feira, em San Juan.

Murilo foi dispensado da viagem para Porto Rico depois que a sua esposa, a também jogadora Jaqueline, perdeu no começo da semana o primeiro filho do casal. "A opção pelo João Paulo Bravo visa manter o equilíbrio da equipe, principalmente na recepção", explicou Bernardinho, justificando a escolha do jogador de 32 anos que nunca disputou uma partida sequer na Liga Mundial.

"Técnica e taticamente, é o ponteiro com estilo mais parecido com o Murilo que temos. Ele terá uma grande responsabilidade, mas, apesar de não jogado tantas vezes pela seleção, já faz parte do grupo há dois anos e tem a confiança de todos. Além disso, é um cara tranquilo e está preparado", completou Bernardinho, aproveitando para dar confiança para João Paulo Bravo.

"Vestir a camisa da seleção brasileira é uma grande responsabilidade, independente da situação. O Murilo é o melhor jogador do mundo e faz falta a qualquer equipe. Não vou jogar pensando em substituí-lo, mas sim em fazer o meu melhor e ajudar o Brasil da melhor maneira possível", afirmou João Paulo Bravo, antes do começo da luta do Brasil pelo 10º título da Liga Mundial.