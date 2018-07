Sem jogar, Juliana e Larissa faturam o Circuito Mundial de Vôlei de Praia

SÃO PAULO - As brasileiras Juliana e Larissa vão encerrar a parceria no fim deste ano em grande estilo. Nesta quinta-feira, elas tiveram oficializada a conquista pela sétima vez do título Circuito Mundial de Vôlei de Praia com a decisão das chinesas Chen Xue e Zhang Xi de não participarem da etapa da Tailândia, a última da temporada, que será disputada na próxima semana.

A dupla chinesa era a única que tinha chance de tirar a parceria brasileira da liderança do ranking. O Circuito Mundial é liderado por Juliana e Larissa, com 5.320 pontos, enquanto Chen Xue e Zhang Xi estão com 5.240 pontos. Assim, independentemente do resultado da etapa tailandesa, as brasileiras serão campeãs da temporada.

Esta é a nona vez que Juliana e Larissa disputam o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, entre 2004 e 2012. E as brasileiras soma sete títulos conquistados nesse período, em 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Assim, com essa nova conquista, elas se tornam as maiores vencedoras, superando Adriana Behar e Shelda, que foram campeões entre 1997 e 2001, além de 2004.

"Este sétimo título do Circuito Mundial representa a melhor maneira que poderíamos encerrar a dupla. Estamos fechando esse ciclo com chave de ouro mesmo. Com esse título, passamos a ser a dupla mais vezes campeã, superando a Adriana e a Shelda, que formaram uma parceria incrivelmente vitoriosa, e isso é muito emocionante. É mais um motivo para que eu me afaste das quadras convicta e satisfeita. Dei o meu melhor nesses nove anos, ajudei o nosso time a alcançar todos os objetivos que traçamos e me realizei completamente como atleta", afirmou Larissa.

Nesta temporada, Juliana e Larissa conquistaram seis medalhas nas etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras foram campeãs na China, na Alemanha e na Polônia, faturaram uma prata na China e conseguiram dois bronzes, na Rússia e na China.

Juliana comemorou o novo feito e lembrou que a dupla está marcada na história do vôlei de praia. "Fico muito feliz por termos vencido novamente. Em nove anos de Circuito Mundial, tivemos oito oportunidades de vencer e conseguimos sete títulos. Estamos escrevendo nosso nome na história mais uma vez. O Circuito Mundial tem uma dificuldade maior para os brasileiros, já que ficamos mais de dois meses longe de casa. Este título é uma ótima despedida para a nossa dupla e um prêmio para todos os nossos torcedores", disse.