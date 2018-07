Sem medalha no Rio, Talita/Larissa e Evandro/Pedro vencem na volta ao circuito

Com campanhas decepcionantes na Olimpíada do Rio de Janeiro, as duplas Talita/Larissa e Evandro/Pedro Solberg voltaram ao Circuito Mundial com vitórias nesta quarta-feira. Cada parceria venceu seus dois primeiros jogos na fase de grupos no Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos.

Larissa e Talita, que chegaram a disputar a medalha de bronze no Rio, derrotaram as locais Larsen e Flint por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/14 e 15/13, e as chinesas Xue e Tang por 21/13 e 21/10. Nesta quinta, brigam pela liderança do Grupo B contra as holandesas Van der Vlist e Van Gestel.

A dupla brasileira terminou o torneio olímpico na quarta colocação, após serem derrotadas na semifinal. Na briga pelo bronze, foram batidas pelas norte-americanas April Ross e Kerri Walsh. Em Long Beach, última etapa da temporada 2016 do Circuito Mundial, elas tentam se recuperar com ao menos um pódio.

As duplas Duda/Elize Maia e Lili/Maria Elisa também venceram seus dois jogos nesta quarta. Duda e Elize Maia bateram as locais Claes e Hughes, por 18/21, 21/18 e 15/13, e as paraguaias Michelle e Filippo por 21/10 e 21/15. Na quinta, vão duelar com as alemãs Holtwick e Semmler, que também ostentam 100% de aproveitamento.

Lili e Maria Elisa superaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Taylor Pischke por 21/11 e 23/21 e as compatriotas Carolina Horta e Ana Patrícia por 21/18 e 21/17. Na sequência, as brasileiras terão pela frente Walsh e Ross, algozes de Talita e Larissa no Rio de Janeiro. Já Fernanda Berti/Josi e Juliana/Taiana perderam em seus jogos de estreia em Long Beach.

MASCULINO - Evandro/Pedro Solberg, Álvaro Filho/Vitor Felipe, Guto/André Stein e Thiago/George venceram seus jogos de estreia na etapa final da temporada, nesta quarta. Evandro e Pedro Solberg, que caíram nas oitavas de final e terminaram em 9º na Olimpíada, bateram os alemães Dollinger e Schümann por 21/18, 18/21 e 15/10. Na quinta, terão pela frente os canadenses Binstock e Schachter e os irmãos norte-americanos Taylor e Trevor Crabb, pelo Grupo C.

Já Thiago e George derrotaram os locais Gibb e Patterson por 24/22 e 21/17, enquanto Guto e André Stein superaram outra dupla da casa, formada por Allen e Thed Brunner, por 21/15 e 21/16. Álvaro Filho e Vitor Felipe venceram os belgas Koekelkoren e Van Walle por 21/19, 14/21 e 15/13.