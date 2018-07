Sem tempo para comemorar, Sollys/Osasco já encara mais uma decisão

SÃO PAULO - Não faz nem uma semana que jogadoras e comissão técnica do Sollys/Osasco conquistavam o inédito título mundial de clubes - a final contra o Rabita Baku, do Azerbaijão, vencida por 3 sets a 0 em Doha, foi disputada na última sexta-feira, dia 19. Mas a equipe paulista, invicta há 35 partidas (desde janeiro), já tem outro desafio. Nesta quinta-feira, entra em quadra para disputar a primeira partida das semifinais do Campeonato Paulista, contra o Pinheiros, às 19 horas.

Para cinco atletas - Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Thaísa e Adenízia -, esta será a terceira decisão em menos de três meses. As jogadoras conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em agosto, e mal tiveram tempo de descansar após o retorno ao Brasil.

Mesmo assim, o técnico Luizomar de Moura garante força total na partida decisiva pelo Estadual. Curiosamente, este é o único título que a equipe não ganhou desde que passou a ser patrocinada pela Nestlé, em 2009.

"Elas entenderam que não têm muito tempo para comemorar. Foi assim com o título olímpico, e vai ser assim com o título mundial. Estamos vindo em um bom ritmo de jogo e agora é só ajustar um pouquinho a situação do fuso horário, que preocupa."

A delegação retornou do Catar no sábado à noite. Tiveram o domingo e a segunda-feira de folga, e já voltaram a treinar na terça-feira. Nem nesta quarta, quando um evento de homenagem foi realizado no Ginásio José Liberatti, houve descanso.

"Todo mundo só fala na nossa equipe, então temos que fazer o nosso trabalho muito bem feito. Cada uma aqui sabe da sua responsabilidade", afirmou a ponta Jaqueline, capitã da equipe.