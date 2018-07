Sem vibração, Brasil perde a terceira partida em casa pela Liga Mundial

MARINGÁ - Sem exibir a mesma vibração do jogo de quinta-feira, a seleção brasileira masculina de vôlei sofreu a terceira derrota na Liga Mundial. Nesta sexta, os comandados do técnico Bernardinho perderam da Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 24/26, 26/28 e 21/25, em Maringá.

Agora o time brasileiro tem apenas uma vitória em quatro partidas na competição. As outras duas derrotas aconteceram diante da Itália, na semana passada. O triunfo foi registrado contra a mesma Polônia que o Brasil enfrentou nesta sexta. No jogo anterior, o diferencial foi o ponteiro Lipe, que entrou na metade do primeiro set e mudou a história da partida.

Nesta sexta, nem mesmo ele conseguiu anular a apatia da equipe. Longe de repetir a vibração de quinta, a seleção aceitou o domínio do rival, principalmente no terceiro set. E só conseguiu oferecer certa resistência no fim dos dois primeiros sets.

Lipe não foi a única novidade da equipe. Theo e Gustavão também começaram jogando, deixando Murilo e Vissoto no banco. Raphael, Maurício Borges e o próprio Vissotto entraram no decorrer da partida, sem, contudo, alterar a história o duelo.

No início, o Brasil até conseguiu manter o equilíbrio. As duas equipes disputavam cada ponto, sem conseguir abrir vantagem no marcador. Somente no fim do set inicial os poloneses exibir dois pontos de frente, fechando a parcial.

No segundo set, a Polônia esteve na frente desde o início e liderou toda a parcial com pelo menos quatro pontos de vantagem. No fim, o Brasil esboçou reação ao encostar: 22/21. Os poloneses hesitaram na hora de fechar e desperdiçaram três set points antes do ponto decisivo.

A última parcial foi mais equilibrada. O Brasil tentou segurar os rivais no início e até virou o placar em 7/6. Mas logo a Polônia retomou a dianteira, abrindo até cinco pontos, em 13/08. Os brasileiros se aproximaram no marcador no fim, novamente, mas não evitaram a vitória polonesa com o placar de 25/21 no terceiro set.

A seleção brasileira volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 6, para enfrentar o Irã, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.