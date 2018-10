Semifinais do Mundial de vôlei terão Sérvia x Holanda e China x Itália

Os confrontos das semifinais do Mundial feminino de vôlei foram definidos nesta terça-feira, em Nagoya, no Japão. A Sérvia vai enfrentar a Holanda, enquanto a China terá pela frente a Itália em busca da vaga na grande decisão. Os confrontos estão marcados para sexta.

Os semifinalistas já estavam confirmados desde a segunda, mas ainda restava definir como ficariam os duelos, sacramentados com os dois jogos restantes da terceira fase, nesta madrugada. As sérvias derrotaram as italianas por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 29/25, 25/23 e 23/25.

O resultado deixou a Sérvia na primeira colocação do Grupo G, com seis pontos. A Itália ficou em segundo lugar, com dois. E o Japão, que perdeu seus dois jogos nesta fase, terminou com apenas um ponto, na terceira e última colocação da chave.

No Grupo H, a China bateu a Holanda também por 3 a 1, com parciais de 25/23, 13/25, 18/25 e 17/25. Com o triunfo, as chinesas terminaram a fase na primeira colocação, com cinco pontos. A Holanda soma dois. E os Estados Unidos, maior decepção desta fase, ficou em último, com dois pontos, após perder seus dois jogos - levou a pior por ter pior média de sets em comparação ao time holandês.

A seleção brasileira foi eliminada na segunda fase, sem conseguir entrar na briga por uma vaga nas semifinais.