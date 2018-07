Semifinal da Superliga Masculina começará nesta sexta

A disputa das semifinais da Superliga masculina de vôlei terão início nesta sexta-feira, com o duelo mineiro entre Sada Cruzeiro e Montes Claros/Funadem, no ginásio Poliesportivo, em Itabira, a partir das 21 horas.

O outro confronto, também decidido em série melhor-de-três, começará na noite de sábado. Cimed/Malwee e Pinheiros/Sky entrarão em quadra às 21h30, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis.

A segunda partida dos dois duelos serão disputados na próxima semana. Na terça, as duas equipes mineiras jogam no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, às 21 horas. Na quinta, Cimed e Pinheiros se enfrentam em São Paulo, no ginásio Henrique Villaboin, a partir das 18h30.

Caso seja necessário, o terceiro jogo das duas semifinais será realizado no fim da semana. A partida decisiva entre Sada Cruzeiro e Montes Claros está marcada para sexta-feira, às 21h, em Itabira. O terceiro duelo entre Cimed e Pinheiros está agendado para o domingo, dia 25, em Florianópolis, às 20h30.

Confira a tabela das semifinais:

Primeira rodada

Dia 16/04 - sexta-feira

Sada Cruzeiro x Montes Claros/Funadem (21h), em Itabira (MG)

Dia 17/04 - sábado

Cimed/Malwee x Pinheiros/Sky (21h30), em Florianópolis (SC)

Segunda Rodada

Dia 20/04 - terça-feira

Montes Claros/Funadem x Sada Cruzeiro (21h), em Montes Claros (MG)

Dia 22/04 - quinta-feira

Pinheiros/Sky x Cimed/Malwee (18h30), em São Paulo (SP)

Terceira rodada

Dia 23/04 - sexta-feira

Sada Cruzeiro x Montes Claros/Funadem (21h), em Itabira

Dia 25/04 - domingo

Cimed/Malwee x Pinheiros/Sky (20h30), em Florianópolis