Sérvia vence Itália e leva o bronze no Mundial de Vôlei

A Sérvia ficou com o terceiro lugar do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, ao bater a anfitriã Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 26/28 e 25/19, neste domingo, em Roma.

Como na semifinal diante do Brasil, no dia anterior, a Itália só jogou bem no terceiro set, quando contou com as entradas decisivas de Travica, Lasko, Sala e Zaytsev. No restante do jogo, a Sérvia, comandada pelo veterano oposto Milikovic, maior pontuador em quadra, com 23 pontos, dominou as ações até com certa tranquilidade.

Com o resultado, a Sérvia melhorou sua colocação do último Mundial, em 2006, quando, ainda unificada com Montenegro, ficou em quarto lugar no campeonato disputado Japão. Na ocasião, a equipe perdeu o duelo pelo bronze para a Bulgária.

A Itália, por sua vez, também melhorou um degrau com relação a quatro anos atrás, quando ficou na quinta posição. O resultado, porém, ficou longe do que o time desejava para esta edição, em que atuou diante de sua torcida.

Brasil e Cuba decidirão o título do Mundial ainda neste domingo, a partir das 16 horas (horário de Brasília). A equipe de Bernardinho busca o tricampeonato, enquanto os cubanos querem o título inédito.