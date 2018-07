Sérvia vence Polônia de virada, avança e elimina Itália na Liga Mundial Exibindo grande poder de superação, a Sérvia virou sobre a Polônia nesta sexta-feira e garantiu sua vaga na semifinal da Liga Mundial. Os sérvios estiveram no placar por duas vezes ao longo da partida, mas buscaram a reação e venceram por 18/25, 25/22, 22/25, 25/22 e 15/13, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.