Sesc RJ vence Fluminense e mantém liderança da Superliga Feminina

O Sesc RJ se deu melhor no duelo carioca da Superliga Feminina. Em partida válida pela segunda rodada do returno, o time dirigido por Bernardinho derrotou o Fluminense por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/14, no ginásio do Hebraica, no Rio. A ponteira dominicana Yonkaira Peña marcou 13 pontos, sendo eleita a melhor jogadora da partida.

Com o triunfo no duelo realizado na noite desta sexta-feira, o Sesc RJ permanece na liderança, com 35 pontos, fruto de 12 vitórias e uma derrota. Já o Fluminense é o sexto colocado, com 19 pontos, com sete triunfos em 14 jogos.

"A gente se preparou muito para o confronto de hoje. Sabemos o quanto é difícil enfrentar o Fluminense, que defende muito e exige muita paciência dos adversários. Elas estavam vindo de uma sequência importante, venceram adversários diretos pela classificação e chegaram embaladas. Conseguimos impor nosso jogo, principalmente nos momentos decisivos. Chegamos a oscilar, por perder a paciência e querer definir logo os pontos, nos dois primeiros sets, mas retomamos o rumo e vencemos. Sem dúvida, foi muito importante sair de quadra com mais esses três pontos. Serão fundamentais em nossos planos de classificação", disse Juciely.

Também na noite desta sexta-feira, em seu primeiro jogo na Superliga no ginásio do Morumbi, o São Paulo/Barueri derrotou o Flamengo por 25/11, 25/19 e 25/21. A ponteira Tainara foi a maior pontuadora do confronto, com 12 acertos.

No confronto paulista do dia, o Osasco-Audax São Cristóvão Saúde venceu o Pinheiros, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/20, 25/18 e 25/23. A ponteira Jaqueline brilhou com 20 pontos. Em casa, o Itambé/Minas derrotou o Valinhos (SP) por 25/20, 25/23 e 25/18. A central Thaisa liderou a equipe na partida, com 15 pontos.