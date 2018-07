Sesi bate Vôlei Futuro e sai na frente na final do Campeonato Paulista de vôlei

O Sesi saiu na frente na noite desta terça-feira na decisão do Campeonato Paulista masculino de vôlei. Jogando em casa, superou o Vôlei Futuro, de Araçatuba, por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 25/14, 19/25, 22/25 e 15/11. Agora, a equipe paulistana está a uma vitória do título.

Apesar do resultado negativo, a equipe do interior paulista teve o maior pontuador do confronto. Leandro Vissotto, campeão do mundo com a seleção brasileira em outubro na Itália, fez 18 pontos.

A próxima partida da final está marcada para quinta-feira, em Araçatuba, às 19h45. Se o Vôlei Futuro ganhar e igualar a série, o terceiro jogo, em São Paulo, será no sábado.