Sesi e Molico/Osasco decidem o título da Copa Brasil

MARINGÁ - Sesi e Molico/Osasco são os finalistas da Copa Brasil de Vôlei, torneio que voltou ao calendário nacional da modalidade após reivindicação de clubes e atletas. A competição de tiro curto - foram apenas oito equipes participantes - dará ao campeão uma vaga no Campeonato Sul-Americano. A final será neste sábado, às 10 horas, com transmissão da TV Globo.

O Sesi derrotou a Unilever, atual campeã da Superliga, por 3 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/13, 22/20 e 21/19. O time do técnico Talmo de Oliveira terá pela frente o Molico/Osasco de Luizomar de Moura, que bateu o Amil Campinas (do técnico da seleção, José Roberto Guimarães) pelo mesmo placar: 21/19, 16/21, 21/16 e 21/17.

"Essa é a primeira vez que estamos participando da competição e vamos com tudo para essa final para conseguir uma medalha importante e a ida ao Sul-Americano. Não dá nem tempo de comemorar muito porque temos a decisão amanhã. O grupo está de parabéns", disse Ivna, do Sesi, um dos destaques da partida vencida pela equipe paulistana de virada.

Já a levantadora Fabíola, do Osasco, elogiou a equipe, que conseguiu anular a ponteira Tandara, destaque do rival. "Sabíamos que iríamos enfrentar um jogo muito difícil. Mas nosso time é raçudo e jogamos muito concentradas."

As semifinais do torneio masculino serão realizadas no dia 23 de janeiro, quinta-feira, também em Maringá. Atual campeão mundial, o Sada Cruzeiro enfrenta o Brasil Kirin, de Campinas, às 18h30. Na sequência, o Sesi duela com o Canoas, às 21 horas.