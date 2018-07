Sesi joga por vaga na final da Superliga Feminina

SÃO PAULO - O Sesi recebe o Molico/Osasco em seu ginásio, neste sábado, às 10 horas, em busca de sua primeira final da Superliga Feminina. Caso feche a série, o time paulistano conseguirá outra façanha, a de acabar com uma sequência de 12 anos do rival em decisões do torneio.

A primeira final de Osasco, quando tinha o patrocínio do BCN, foi na temporada 2001/02 – as paulistas enfrentaram o MRV/Minas e ficaram com o segundo lugar. Desde então, conquistaram cinco títulos, em mais duas decisões contra a equipe mineira e todas as outras diante do carioca Unilever. O time do Rio já manteve a escrita: está classificado para a décima final consecutiva.

No primeiro jogo da semifinal, o Sesi não se intimidou com a pressão da torcida do Osasco e venceu de virada, no Ginásio José Liberatti, por 3 sets a 1 (18/21, 21/17, 21/17 e 23/21). Com o resultado, a equipe de Talmo de Oliveira encerrou uma invencibilidade de 28 partidas do time adversário.

"Quando acabou o jogo, o Talmo disse que nós ainda não tínhamos vencido nada, e que tínhamos muitas coisas para acertar", ressaltou a oposto Ivna, ex-Osasco e terceira maior pontuadora do torneio. "Passamos essa semana inteira estudando. Estamos preparadas para uma partida longa e pegada."

Capitã do Osasco, Sheilla admite que seu time teve dificuldades para reagir na primeira partida. "Faltou agressividade da nossa parte. Vamos impor esse lado com mais força desta vez. Jogamos mal em momentos importantes, mas agora é diferente. Estamos confiantes e só pensamos na vitória."

Caso o Osasco empate a série, o terceiro jogo será na terça-feira, às 21h30. Se o Sesi passar, a final contra a Unilever será no domingo, dia 27, no Maracanãzinho.