Sesi-SP surpreende heptacampeãs da Unilever na estréia da Superliga

RIO - A equipe do Sesi-SP bateu a heptacampeã Unilever(RJ) por 3 sets a 0 no ginásio do Maracanãzinho, com três parciais de 25/22 na estréia da Superliga Feminina de Vôlei. Apesar de ser um dos times favoritos ao título, a vitória do elenco paulista foi uma surpresa, não só pelas adversárias do outro lado da rede, mas também porque a capitã e oposto Elisângela sentiu uma contusão no treino antes do jogo e não foi relacionada.

Na partida que viu o primeiro reencontro entre a levantadora Dani Lins pelo Sesi-SP e seu ex-time e o retorno da levantadora Fernanda Venturini à competição depois de uma ausência de quatro anos, a ponteira do Sesi-SP Soninha marcou 18 pontos e foi eleita a melhor em quadra. No Unilever, a ausência foi a ponteira Natália, que ainda se recupera de uma cirurgia na canela esquerda.

O jogo no Rio de Janeiro foi equilibrado. A ponteira Sassá precisou explorar o bloqueio do Unilever para fechar o primeiro set. As donas da casa voltaram bem, mas a substituição feita pelo técnico Talmo, tirando Jessica e pondo Gabi, e a atuação de Soninha foram decisivas para fechar o segundo set, disputado ponto a ponto, a favor do time paulista. O Unilever ainda tentou reagir e teve um ótimo começo de terceiro set, mas a equipe do Sesi-SP apostou na defesa e no contra-ataque para encerrar a partida.

O Sesi-SP lutará por mais uma vitória na próxima terça-feira (13.12) contra o carioca Macaé Sports, às 20h, no ginásio Juquinha, em Macaé. A Unilever buscará a reabilitação contra o São Caetano também na terça-feira, às 20h, no ginásio do Tijuca.