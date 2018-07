Sesi vence o Praia Clube e sai na frente nos playoffs da Superliga

SÃO PAULO - O Sesi está a apenas uma vitória da semifinal da Superliga Feminina de vôlei. A equipe paulistana, dirigida pelo técnico Talmo de Oliveira, derrotou o Praia Clube por 3 sets a 1 (25/23, 25/15, 15/25 e 25/21), no ginásio da Vila Leopoldina. O segundo jogo da série melhor de três será em Uberlândia, na sexta-feira, às 21 horas.

O duelo tinha tudo para ser o mais equilibrado do início das eliminatórias. Afinal, reuniu o 4º e o 5º colocados da fase de classificação. Mas foi o Sesi que se deu melhor. Tandara, campeã olímpica em Londres-2012, foi a maior pontuadora da partida, com 22 acertos. Juliana Paes foi escolhida como a melhor jogadora da partida - a líbero substitui a titular Vere, afastada da equipe por causa da detecção de uma arritmia cardíaca.

"Trabalhamos muito para ter esse resultado e, agora, temos que continuar treinando forte para o jogo de sexta-feira. Vamos jogar no ginásio delas, que terão o apoio da torcida", disse Tandara.

Os dois melhores times da fase de classificação jogam nesta quarta-feira. Atual campeão e dono da segunda melhor campanha do torneio, o Sollys/Nestlé enfrenta o Usiminas/Minas no ginásio José Liberatti às 19 horas. Em seguida, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, a líder Unilever duela com o Rio do Sul, às 21 horas. O último jogo da primeira rodada das quartas de final será na quinta-feira, entre os paulistas Vôlei Amil e Pinheiros, às 18h30, em Campinas.