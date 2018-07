Sesi vence São Bernardo e segue invicto na Superliga masculina

O Sesi (SP) terminou o ano de 2010 sem ser derrotado na Superliga masculina de vôlei. Na noite de terça-feira, fora de casa, a equipe manteve a sua invencibilidade na competição ao derrotar o BMG/São Bernardo (SP) por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/17, em 1 hora e 22 minutos de jogo.

Agora, o Sesi acumula 11 vitórias, enquanto o São Bernardo soma quatro vitórias e cinco derrotas na Superliga. O oposto Wallace, do Sesi, foi o maior pontuador da partida, com 15 acertos. E o São Bernardo pecou pelo excesso de erros, cedendo 28 pontos ao adversário no jogo.

Em casa, a Medley/Campinas (SP) encerrou uma sequência de seis derrotas e superou o Vôlei Futuro (SP) por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 26/24, 22/25, 25/20 e 15/9, em 2 horas e 23 minutos, obtendo a terceira vitória na Superliga. O ponteiro André Lukianetz foi o principal destaque do jogo, com 22 pontos para o Campinas.

SUPERLIGA FEMININA - O Vôlei Futuro (SP) manteve a campanha perfeita na Superliga feminina e conquistou a sua quinta vitória ao superar o BMG/Mackenzie (MG) por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 25/12, 21/25 e 25/12, na noite de terça-feira, em 1 hora e 45 minutos.

Além do Vôlei Futuro, Sollys/Osasco (SP), Unilever (RJ) e Pinheiros/Mackenzie (SP) estão invictos na Superliga feminina. Paula Pequeno, do Vôlei Futuro, e Priscila Daroit, do BMG/Mackenzie, foram as maiores pontuadoras da partida de terça-feira, com 14 acertos.