Sheilla deixa o Osasco e vai atuar em time da Turquia

OSASCO - Uma das principais jogadoras do vôlei mundial na atualidade, a oposta Sheilla está de malas prontas para deixar o Brasil. Após duas temporadas atuando pelo Osasco, a bicampeã olímpica anunciou nesta quinta-feira sua ida para a Europa. O destino é o Vakifbank, equipe da Turquia. Em sua despedida, a jogadora fez questão de agradecer o time paulista e prometeu voltar em breve.

"Fui muito feliz nesses dois anos aqui no Osasco. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte desta família. Desde a diretoria e comissão técnica até as jogadoras e, aqueles que, de alguma forma, fazem este time acontecer", comentou. "Não se trata de um adeus e sim um até breve. Tenho certeza que ainda estaremos juntos novamente", completou.

Aos 30 anos, Sheilla atuará fora do Brasil pela segunda vez, já que entre 2004 e 2008 jogou com a camisa do Pesaro, da Itália. Experiente, a jogadora também recebeu o agradecimento da direção do Osasco. "A atleta sempre mostrou em quadra e fora dela seu profissionalismo e seu carinho com todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto esportivo", apontou o clube, em comunicado.

A última competição de Sheilla pelo Osasco foi o Mundial deste ano, no qual a equipe terminou com a segunda colocação. Pelo time paulista, ela faturou o Mundial e o Sul-Americano de 2012, a Copa do Brasil de 2014 e o bicampeonato paulista, em 2012 e 2013. Com a seleção brasileira, a oposta já faturou diversos títulos, mas os principais deles foram as Olimpíadas de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres.