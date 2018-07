Sheilla elogia turcas antes de confronto no Grand Prix

Invicta no Grand Prix, a seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou em Tóquio nesta segunda-feira, depois de obter três vitórias seguidas em Bangcoc, na Tailândia. A capital japonesa será palco da fase final da competição, na qual o time nacional voltará a atuar nesta quarta, às 3 horas (de Brasília), contra a Turquia. E, em solo japonês, a oposto Sheilla já fez elogios às adversárias, apesar de o país rival estar longe de figurar entre os mais tradicionais desta modalidade.

"Jogamos pela última vez com a Turquia nos Jogos Olímpicos de Londres e vencemos por 3 sets a 2. Portanto, tem um tempo que não as enfrentamos. Vamos estudar o time delas e sabemos que é uma equipe de qualidade, com jogadoras talentosas como a Naz (levantadora) e a Gozde (ponteira)", afirmou Sheilla, depois de já ter feito o primeiro treinamento em Tóquio para o duelo desta quarta.

A jogadora também exibiu confiança de que o Brasil irá manter, neste estágio derradeiro da competição, o ótimo nível apresentado até aqui. Depois de encarar as turcas, o time comandado por José Roberto Guimarães terá pela frente a China, na quinta-feira, a Bélgica, na sexta, a Rússia, no sábado, e finalmente o Japão, no domingo.