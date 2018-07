Sidão prevê estreia difícil para Brasil na Liga Mundial

O meio-de-rede Sidão prevê dificuldades para o Brasil na sua estreia na Liga Mundial de Vôlei. A equipe dirigida por Bernardinho vai enfrentar a Bulgária na sexta-feira e no sábado em Uberlândia. O oponente brasileiro está em sexto lugar no ranking mundial masculino do vôlei.

"Serão dois jogos difíceis. A Bulgária tem uma boa equipe, com jogadores experientes. Mas estamos muito focados em buscar estas duas vitórias que serão importantes por estarmos jogando dentro do Brasil. E vamos contar com o apoio da torcida de Minas, que é sempre um show à parte", afirmou.

Sidão revelou que será especial atuar em Minas Gerais, já que foi no Estado, mas em Belo Horizonte, na Liga Mundial de 2006, onde fez a sua estreia pela seleção brasileira masculina de vôlei. "É sempre uma motivação a mais jogar em Minas", disse.

O Brasil chega nesta segunda-feira em Uberlândia, onde atuará no fim de semana. A equipe está no Grupo A da Liga Mundial, e vai enfrentar Coreia do Sul e Holanda, além da Bulgária. E a fase final do torneio será realizada na Argentina, entre os dias 21 e 25 de julho, em Córdoba.