Site italiano anuncia Bruninho como melhor levantador do mundo

RIO - O brasileiro Bruno Resende, o Bruninho, foi eleito o melhor levantador do mundo em 2012 em eleição promovida pelo site italiano Volleyball.it. A enquete foi feita por meio de voto popular em quatro etapas. Na última fase o levantador da seleção brasileira e da equipe do RJX derrotou o também brasileiro Rapha, que joga no Trentino, por 52% a 48%. Dos escolhidos por posição, Bruninho é o único vencedor na eleição que não atua na Itália. Os outros vencedores são o oposto búlgaro Tsvetan Sokolov (Cuneo-ITA), o ponta búlgaro Matey Kaziyski (Trentino-ITA), o central sérvio Marko Podrascanin (Macerata-ITA), e o líbero francês Hubert Henno (Trentino-ITA) e o técnico búlgaro Radostin Stoytchev (Trentino-ITA)

Bruninho não escondeu a alegria pela lembrança, mas mostra preocupação em não se deixar deslumbrar. "Não sei se sou merecedor. Sou muito autocrítico e não tenho essa certeza toda em relação a ser o melhor. Até porque não sou, nem pretendo ser, unanimidade. A minha felicidade é realmente em saber que tem tanta gente que admira o meu trabalho", pondera. "Fico feliz por essa eleição por ser realizada através do voto popular. Com isso vejo que tenho muitos fãs, muitos amigos. Gente que gosta de mim e de me ver jogar." A escolha, segundo ele, dá forças para continuar buscando evolução. "Saber que tem tanta gente que admira o meu jogo é mais um motivo para trabalhar cada vez mais e recompensar todas essas pessoas dando o meu máximo."

Bruno entrará em ação nesta quanta-feira, quando o RJX enfrenta o Vivo Minas em Belo Horizonte, às 21 horas, pela Superliga Masculina de Vôlei.