Sollys/Osasco derrota campeãs mundiais e se classifica às semifinais

Doha - O Sollys/Osasco já está garantido nas semifinais do Mundial de Clubes de vôlei, em Doha, no Catar. A equipe paulista, atual campeã brasileira e sul-americana, derrotou o Rabita Baku, atual campeã do mundo, de virada. A vitória por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 25/19 e 25/20, veio após 1h51 de partida.

Com o resultado, as brasileiras, que já conquistaram prata e bronze na competição, já asseguraram o primeiro lugar do Grupo A. Assim, o Osasco deve evitar um encontro com o Fenerbahce, de Paula Pequeno e Mari, antes da grande decisão. As semifinais serão realizadas na quinta-feira.

A maior pontuadora do Osasco na partida contra a equipe do Azerbaijão foi Fernanda Garay, que acertou 20 bolas, 17 de ataque e três de bloqueio. Sheilla, que assim como Garay foi contratada pelo time paulista nesta temporada, fez 17 pontos. A meio de rede Thaísa também teve importante participação, com 16 acertos.