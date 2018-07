Sollys/Osasco encara chinesas e perigosa escola asiática na estreia do Mundial

DOHA - O Sollys Nestlé estreia no grupo A do Mundial de clubes de vôlei feminino, no domingo, às 4h da manhã, diante da equipe chinesa Borai Bank, no ginásio Aspire Dome, em Doha, no Catar. Embora admitam que conheçam pouco a adversária, a expectativa das brasileiras é que as jogadoras chinesas se valham da velha escola asiática de uma defesa muito boa para tentar a vitória.

"Será fundamental que durante a partida nossa equipe se adapte ao estilo de jogo delas porque é um tipo de jogo muito diferente do que temos enfrentado ultimamente. Vamos precisar ter paciência porque elas defendem muito, mas o time tem consciência disso porque jogamos muito contra a China e todas já conhecem muito bem a escola asiática", afirma a oposto Sheilla, que anotou 142 pontos na Olimpíada e é uma das apostas da equipe brasileira para obter a vitória. O Sollys, que está há 31 jogos invicto, conta tambem com as centrais Thaísa e Adenizia e as ponteira Fernanda Garay e Jaque, todas campeãs em Londres.

A outra equipe do grupo é o Rabita Baku, do Azerbaijão, a atual campeã do torneio, que vai enfrentar o Sollys no dia 15. A outra chave e composta por Fenerbahce (Turquia), Lancheras de Cataño (Porto Rico) e Kenya Prisions (Quênia). As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais, que acontecerão no dia 18 de outubro. As finais serão no dia seguinte.