'Somos o melhor time do País', afirma Carol Gattaz sobre o Minas antes da final da Superliga

Atual bicampeão nacional e único time que chegou em todas as finais da atual temporada do vôlei. Esse é o Minas que começa nesta sexta-feira, às 21h, a disputa da final da Superliga Feminina, o Campeonato Brasileiro da modalidade, contra o Praia Clube, de Uberlândia. Capitã e referência da equipe, Carol Gattaz não economiza nas palavras ao falar da equipe.

"Nós somos o melhor time do País hoje. Por tudo que fizemos nas últimas temporadas, tudo que conquistamos e pelo que mostramos na atual. Apesar de não ter conquistado nenhum título, nós chegamos em todas as finais no continente. Vamos em busca da conquista da Superliga, que seria a primeira da atual temporada e o tricampeonato consecutivo da nossa equipe", afirmou.

Ao ver a caminhada do Minas nas competições de 2021/2022 é possível ter dois olhares. A análise mais otimista vai ver que a equipe de Belo Horizonte chegou nas decisões do Campeonato Mineiro, Sul-Americano, Copa Brasil, Supercopa e está na final da Superliga. Já o mais pessimista vai ver que, mesmo chegando em cinco decisões de seis competições que o Minas disputou, o time mineiro segue em busca do seu primeiro título.

"Não tem como não falar que falta um título na temporada, mas não é apenas por isso que a temporada é ruim. Eu vejo como uma temporada irregular, mas boa do Minas. Decidir quase todos os campeonatos do ano e falar que isso não é bom é errado, ao meu ver. Sofremos com lesão em diversos momentos e tivemos outros problemas durante a temporada, principalmente no início. Nos playoffs da Superliga o time esteve quase completo pela primeira vez, o que é muito bom. Agora é seguir para a final", discursou Gattaz.

O técnico Nicola Negro reconhece que, apesar da excelente temporada, é necessário fechá-la com o título da Superliga. "Foi a temporada mais desafiante de todas as três que eu estou aqui. Tivemos vários momentos complicados na temporada com a equipe e esses momentos coincidiram com fases de jogos importantes. O trabalho continua sendo feito da melhor forma, as atletas correspondem com tudo, mas falta o troféu e sabemos disso. Estamos em busca do título da Superliga feminina e iremos atrás disso."

A decisão da Superliga feminina, assim como aconteceu nas quartas de final e na semifinal, será disputada em uma série melhor de três. A disputa pelo título começa nesta sexta-feira. Todas as partidas da decisão serão disputadas no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, por causa da organização dos jogos ser de responsabilidade da Confederação Brasileira de Vôlei.