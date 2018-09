Sorteio define Rússia e EUA como rivais do Brasil na 3ª fase do Mundial de Vôlei

Após o encerramento da segunda fase do Mundial Masculino, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) sorteou nesta segunda-feira os grupos da terceira etapa da competição. E definiu que a seleção brasileira terá pela frente os Estados Unidos e a Rússia na briga por uma vaga nas semifinais do torneio.

O sorteio desta segunda-feira foi dirigido. Primeiro colocado do Grupo F na segunda fase, tendo somado até agora sete vitórias e uma derrota, o Brasil agora está no Grupo I, tendo pela frente norte-americanos, única equipe invicta após oito jogos realizados e lideres da chave G, e russos, que avançaram como um dos segundos melhores colocados, com seis triunfos e duas derrotas.

O outro grupo da terceira fase do Mundial, o J, é formada por Itália, que já venceu sete vezes, e Polônia e Sérvia, que acumulam seis triunfos no Mundial. E os dois primeiros colocados vão avançar às semifinais, assim como acontecerá na chave do Brasil.

A terceira fase do Mundial vai ser disputada em Turim, assim como as etapas seguintes. A estreia do Brasil no Grupo I está marcada para as 12 horas (de Brasília) de quarta-feira, contra a Rússia. E o outro confronto será no mesmo horário de sexta, diante dos norte-americanos.

Nesta temporada, o Brasil enfrentou seus adversários na Liga das Nações. A equipe derrotou os Estados Unidos por 3 a 2, na fase de classificação, etapa em que também fez 3 a 1 na Rússia. Porém, perdeu nas semifinais para os russos e na decisão para os norte-americanos, ambos por 3 a 0.