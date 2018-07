Stacy Sykora melhora e caminha pela primeira vez em hospital

SÃO PAULO - A líbero do Vôlei Futuro, Stacy Sykora, apresentou melhoras significativas no seu quadro clínico nesta segunda-feira, de acordo com informações divulgadas pelo clube de Araçatuba (SP) e até andou pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internada desde terça-feira, quando o ônibus que transportava a equipe para jogo contra o Sollys/Osasco, pelas semifinais da Superliga Feminina, sofreu acidente.

"Hoje (18/04) às 10h30, pela primeira vez após o acidente Stacy andou pelos corredores do hospital com a ajuda de alguns enfermeiros. A sonda de alimentação foi retirada ontem [domingo] e a atleta já come e bebe normalmente", afirmou a nota oficial divulgada pelo Vôlei Futuro.

A jogadora norte-americana foi a principal atingida pelo acidente de terça-feira, quando o Vôlei Futuro enfrentaria o Osasco, e luta contra um traumatismo cranioencefálico. A nova data do confronto, válido pelas semifinais da Superliga Feminina, ainda não foi definida, mas a tendência é que a partida seja disputada ainda nesta semana.