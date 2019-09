Superliga de Vôlei divulga tabelas e confirma playoffs com no máximo três jogos

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta sexta-feira, as tabelas da Superliga 2019/2020, que terá início dia 9 de novembro com a primeira rodada masculina, enquanto a competição feminina começa no dia 12 do mesmo mês.

A maior novidade está nos playoffs. Em ambos os naipes os duelos de quartas de final, semifinais e finais serão em série melhor de três partidas. As finais do feminino estão programadas para os dias 14, 18 e 26 de abril. No masculino a série decisiva será em 19 e 24 de abril, e, caso seja necessário, o terceiro jogo ocorrerá no dia 2 de maio.

A Superliga 2019/2020 masculina contará com os seguintes times: Taubaté (SP), Sesi-SP, Sada Cruzeiro (MG), Sesc-RJ, Minas (MG), Vôlei Renata (SP), Maringá (PR), Itapetininga (SP), América (MG), São Francisco (SP), Botafogo (RJ) e Blumenau (SC).

A primeira rodada masculina terá cinco partidas no dia 9 de novembro: Botafogo x Sesi-SP, Sada Cruzeiro x São Francisco, América x Sesc-RJ, Itapetininga x Minas e Maringá x Vôlei Renata. Taubaté x Blumenau será no dia 13 de novembro.

No feminino jogarão Minas (MG), Praia Clube (MG), Osasco (SP), Sesi Bauru (SP), Sesc-RJ, São Paulo/Barueri (SP), Fluminense (RJ), Curitiba (PR), Pinheiros (SP), São Caetano (SP), Valinhos (SP) e Flamengo (RJ).

A rodada inaugural da próxima Superliga disputada pelas mulheres terá os seguintes confrontos: Minas x Flamengo, Valinhos x Praia Clube, São Caetano x Osasco, Pinheiros x Sesi Bauru, Curitiba x Sesc-RJ e São Paulo FC/Barueri x Fluminense.