Superliga é encerrada sem campeão em razão do coronavírus

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou, nesta quinta-feira (19) que a Superliga Banco do Brasil e Superliga B foram encerradas, por conta do novo coronavírus (COVID-19).

Ao todo, seis clubes e a Comissão de Atletas votaram pelo fim do campeonato, enquanto dois votos pediam pela permanência da competição. Com a decisão final, o campeonato é encerrado, respeitando a atual classificação.

“Mais uma vez colocamos nossa opinião, pelo fim do campeonato visando o bem de todos os envolvidos, e demos direto de voto aos clubes. A maioria demonstrou pensar como a CBV e está decretado o fim desta temporada”, afirmou Renato D’Avila, Superintendente de Competições Quadra da CBV.

Além do encerramento, foi-se decidido que a temporada 2020/21 da competição não terá ranking e que o número limite de contratações estrangeiras aumentou para três atletas. Ainda nesta quinta-feira, a organização irá se reunir, pela última vez, com os clubes participantes do torneio.

Confira, a seguir, como foi a votação dos clubes e da Comissão de Atletas:

Ranking (7 a 4)

Dentil/Praia Clube – Fim do ranking

Sesc RJ – Manutenção do ranking

Itambé/Minas – Fim do ranking

Sesi Vôlei Bauru – Fim do ranking

Osasco Audax São Cristóvão Saúde – Fim do ranking

São Paulo/Barueri – Fim do ranking

Fluminense – Manutenção do ranking

Curitiba – Fim do ranking

Pinheiros – Manutenção do ranking

Flamengo – Manutenção do ranking

Comissão de Atletas – Fim do ranking

Estrangeiras (6 a 5)

Dentil/Praia Clube – Três estrangeiras

Sesc RJ – Duas estrangeiras

Itambé/Minas – Três estrangeiras

Sesi Vôlei Bauru – Três estrangeiras

Osasco Audax São Cristóvão Saúde – Três estrangeiras

São Paulo/Barueri – Duas estrangeiras

Fluminense – Duas estrangeiras

Curitiba – Três estrangeiras

Pinheiros – Três estrangeiras

Flamengo – Duas estrangeiras

Comissão de Atletas – Duas estrangeiras

Futuro da Superliga Banco do Brasil 19/20 (7 a 2)