Superliga feminina de vôlei entra em sua fase decisiva

Começa nesta sexta-feira o playoff das quartas de final da Superliga feminina de vôlei. Com a segunda melhor campanha na fase de grupos, o Dentil/Praia Clube (MG) enfrenta o Sesi (SP), às 19h, enquanto o Vôlei Nestlé (SP) terá pela frente o Terracap/Brasília Vôlei (DF), às 21h30.

"Treinamos muito e estudamos bastante a equipe delas. Sabemos que será uma partida difícil e equilibrada como todas entre essas duas equipes. Contamos com o apoio da nossa torcida que nos incentivou durante a competição e com a força do nosso grupo para sair de quadra com a vitória", afirmou a ponteira Michelle, do Dentil/Praia Clube.

No outro duelo do dia, o Vôlei Nestlé tenta manter o retrospecto favorável, já que venceu duas vezes as rivais na fase de classificação. "Chegou o período mais esperado da Superliga. O Brasília tem jogadoras experientes e é um time de que passa e defende bem, por isso, precisamos que nosso saque funcione e a nossa virada de bola será muito importante para que conquistemos a primeira vitória na série", comentou a líbero Camila Brait.

Para promover o duelo no ginásio José Liberatti, o time de Osasco vai fazer uma festa antes da partida, com direito a show de música e um desfile com modelos resgatando os uniformes históricos da patrocinadora desde a década de 1990. Por isso, os portões serão abertos duas horas antes do jogo para que o público prestigie a festa.

No sábado serão disputados mais dois confrontos pela primeira rodada. O Pinheiros/Klar (SP) recebe o atual campeão e líder da fase classificatória, Rexona-AdeS (RJ), às 14h, enquanto o outro duelo será entre Camponesa/Minas (MG) e Rio do Sul/Equibrasil (SC), às 21h30.

PRIMEIRA RODADA - QUARTAS DE FINAL

11/3 - Dentil/Praia Clube (MG) x Sesi (SP)

Praia Clube, em Uberlândia (MG), às 19h

11/3 - Vôlei Nestlé (SP) x Terracap/Brasília Vôlei (DF)

José Liberatti, em Osasco (SP), às 21h30

12/3 - Pinheiros/Klar (SP) x Rexona-AdeS (RJ)

Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), às 14h

12/3 - Camponesa/Minas (MG) x Rio do Sul/Equibrasil (SC)

Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), às 21h30

SEGUNDA RODADA

14/3 - Sesi (SP) x Dentil/Praia Clube (MG)

Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), às 18h30

14/3 - Terracap/Brasília Vôlei (DF) x Vôlei Nestlé (SP)

Sesi Taguatinga, em Brasília (DF), às 21h

15/3 - Rexona-AdeS (RJ) x Pinheiros/Klar (SP)

Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, às 19h

15/3 - Rio do Sul/Equibrasil (SC) x Camponesa/Minas (MG)

Ginásio Artenir Werner, em Rio do Sul (SC), às 21h30

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO) - Horários a definir

18/3 - Dentil/Praia Clube (MG) x Sesi (SP)

Praia Clube, em Uberlândia (MG)

18/3 - Vôlei Nestlé (SP) x Terracap/Brasília Vôlei (DF)

José Liberatti, em Osasco (SP)

18/3 - Rexona-AdeS (RJ) x Pinheiros/Klar (SP)

Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ)

18/3 - Camponesa/Minas (MG) x Rio do Sul/Equibrasil (SC)

Arena Minas, em Belo Horizonte (MG)