Superliga Masculina de vôlei começa com protocolo rígido e com Cruzeiro e Taubaté favoritos

A principal competição de vôlei do Brasil começa neste sábado. Após a última edição terminar antecipadamente por causa da pandemia do novo coronavírus, a Superliga Masculina retorna para a temporada 2020-21 com precauções para evitar casos de covid-19. O torneio começa com 12 equipes, entre as quais os dois últimos campeões são vistos como favoritos, o Taubaté e o Cruzeiro. O primeiro jogo será entre Pacaembu Ribeirão e Minas, neste sábado, às 19h. A Superliga Feminina começa no dia 9 de novembro.

O protocolo criado pela CBV, elaborado por uma comissão médica em parceria com os clubes, prevê que os testes nos atletas e demais envolvidos sejam realizados a cada 15 dias, com os resultados devendo ser entregues à entidade em folha assinada e timbrada. Em caso de resultado positivo, o jogador fica dez dias de quarentena; se quatro ou mais atletas de um único time pegarem a covid-19, ou dois levantadores, o clube pode pedir o adiamento da partida. O público ainda estará longe das quadras.

E isso já aconteceu na primeira rodada: o Vôlei Um Itapetininga teve oito jogadores testando positivo para o coronavírus, e, por consequência, sua partida contra o APAN/Eleva/Blumenau, equipe estreante no torneio, foi remarcada para 18 de novembro. "Esse protocolo foi feito com cuidado e pensamos primeiramente na saúde de todos os envolvidos em um jogo de voleibol. Vivemos um momento de incertezas com situações diferentes em cada Estado brasileiro causadas pela pandemia", disse Renato D'Avila, superintendente de competições de quadra da CBV.

D'Avila ainda afirmou que o protocolo poderá mudar, dependendo das orientações dos órgãos de saúde. "Esse protocolo é somente o início. Nós continuaremos em constante troca com os clubes ao longo da competição", assegurou.

FORÇAS

O torneio tem o Taubaté e o Cruzeiro como principais candidatos ao título - as equipes disputaram a decisão da primeira edição do Super Vôlei, torneio de tiro curto da CBV, no último sábado, dia 24, com triunfo do time paulista por 3 sets a 0. No entanto, outros times, como o Vôlei Renata, que derrotou o Taubaté na final do Campeonato Paulista, e o Minas são apontados como fortes concorrentes.

"Nós do Taubaté e o Sada/Cruzeiro talvez estejamos um passinho à frente dos outros, mas Campinas (Vôlei Renata) e Minas são times que vão correr por fora e brigar forte. Acredito que esses dois times vão ser hoje os favoritos a fazer uma final da Superliga", opina Bruninho, levantador campeão olímpico que voltou da Itália para jogar na equipe do interior paulista e é uma das principais estrelas da competição.

Outras equipes projetam a Superliga como chance de ganhar experiência. É o caso do Sesi-SP. "Temos uma equipe jovem, então acredito que só pelo fato de estarem em uma Superliga adulta já é um fator motivacional para eles e para mim também. Estamos treinando todos os dias, encarando cada jogo como um novo desafio. O mundo da base é totalmente diferente para o mundo do adulto, então estamos todos no caminho do aprendizado", comentou o técnico Marcelo Negrão, do Sesi-SP, ele próprio um estreante na função no torneio nacional.

"Essa Superliga vai ser de muito aprendizado. Acredito que a gente, que está chegando agora nesse cenário da elite do vôlei brasileiro, só tem a aprender e mostrar o nosso melhor. Nosso time tem grande capacidade de surpreender", defende Alan Maciel, o Índio, capitão do Sesi.

Após a fase classificatória, os duelos de quartas de final, semifinais e finais serão disputados em série melhor de três. A decisão será em 10, 17 e 21 de abril do ano que vem.

PARTICIPANTES

Apan/Eleva/Blumenau (SC)

Minas Tênis Clube (MG)

Vôlei UM Itapetininga (SP)

Montes Claros América Vôlei (MG)

Caramuru Vôlei (PR)

Sada Cruzeiro (MG)

EMS Taubaté Funvic (SP)

Sesi-SP

Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG)

Vedacit Vôlei Guarulhos (SP)

Pacaembu Ribeirão (SP)

Vôlei Renata (SP)

TRÊS PERGUNTAS PARA - Bruninho, levantador do Taubaté

Acredita que está jogando em um bom nível?

Estou bem. Teve a parada por causa da covid-19, que sinto que atrasou um pouco mais meu auge físico. Acho que posso melhorar bastante fisicamente e tecnicamente também, principalmente em relação ao entrosamento com a equipe. Mas acredito que vou evoluir e chegar cada vez melhor.

Você se sente seguro para entrar em quadra e jogar, em meio à pandemia?

Sim, me sinto. A gente tem de continuar tendo todos os cuidados possíveis, não só dentro de quadra e nos treinamentos, fora também. Mas acredito que o protocolo foi feito de uma maneira coerente, e espero e rezo para que as coisas continuem funcionando e a gente continue tendo poucos casos no voleibol.

Como está sendo jogar sem público?

Influencia um pouco. Temos nos acostumado a jogar sem público. No começo a gente perdia um pouco da motivação, agora em várias partidas a gente se comunica, tenta buscar a energia do pessoal que está no banco. Acredito que para uma equipe como o Taubaté, que tem uma torcida apaixonada, não ter o seu sétimo jogador ali faz uma falta, mas a gente tem de lidar com isso e fazer de tudo para que eles possam ficar orgulhosos da gente assistindo pela televisão.

ANÁLISE

Nalbert, ex-jogador campeão olímpico e comentarista da Globo

Mesmo com todas as dificuldades que o esporte enfrenta no momento, acredito que a Superliga será um campeonato bem interessante. Algumas equipes perderam jogadores, mas temos vários atletas de seleção na competição e times tradicionais na disputa. No masculino e no feminino temos equipes muito fortes. Entre os homens, Taubaté e Cruzeiro são dois dos melhores times do mundo e têm tudo para chegarem longe. O Minas tem muita tradição e o Campinas acabou de surpreender o Taubaté no Campeonato Paulista.

As equipes certamente vão revelar bons nomes para o vôlei brasileiro, já que atletas mais jovens terão a chance de disputar, como titulares, uma competição importante como a Superliga. Acredito que novos nomes surjam para o próximo ciclo olímpico, que será mais curto por causa da pandemia. A expectativa é de uma competição tão interessante como nas edições anteriores, e ainda com a emoção de ser uma espécie de redenção do vôlei diante deste cenário tão adverso.

TRANSMISSÃO TV

O SporTV 2 vai transmistir a competição. Uma grade dos jogos já foi liberada pela emissora de canal fechado. Veja datas e horários das partidas. Pode haver mudanças na grade.

01/11/2020 - 21:30 - GUARULHOS X CRUZEIRO - 1ª RODADA

03/11/2020 - 19:00 - MONTES CLAROS X CAMPINAS - 1ª RODADA

03/11/2020 - 21:30 - UBERLÂNDIA X TAUBATÉ - 1ª RODADA

06/11/2020 - 19:00 - TAUBATÉ X GUARULHOS - 2ª RODADA

07/11/2020 - 19:00 - CRUZEIRO X CARAMURU - 2ª RODADA

07/11/2020 - 21:30 - SESI X MONTES CLAROS - 2ª RODADA

21/11/202021:30 - RIBEIRÃO PRETO X TAUBATÉ - 5ª RODADA

22/11/202021:30 - CAMPINAS X MINAS - 5ª RODADA

25/11/202019:00 - CRUZEIRO X BLUMENAU - 6ª RODADA

25/11/202021:30 - MINAS X SESI - 6ª RODADA

26/11/202021:30 - TAUBATÉ X ITAPETININGA - 6ª RODADA

28/11/202021:30 - SESI-SP X CRUZEIRO - 7ª RODADA

29/11/202019:00 - MINAS X GUARULHOS - 7ª RODADA

29/11/202021:30 - CAMPINAS X TAUBATÉ - 7ª RODADA

05/12/202021:30 - MONTES CLAROS X BLUMENAU - 8ª RODADA

06/12/202019:00 - GUARULHOS X CAMPINAS - 8ª RODADA

06/12/202021:30 - CRUZEIRO X UBERLÂNDIA - 8ª RODADA

09/12/202019:00 - BLUMENAU X MINAS - 9ª RODADA

09/12/2020 - 21:30 - MONTES CLAROS X CRUZEIRO - 9ª RODADA

10/12/2020 - 21:30 - ITAPETININGA X CAMPINAS - 9ª RODADA

12/12/2020 - 19:00 - TAUBATÉ X MONTES CLAROS - 10ª RODADA

13/12/2020 - 19:00 - CAMPINAS X BLUMENAU - 10ª RODADA

13/12/2020 - 21:30 - RIBEIRÃO PRETO X CRUZEIRO - 10ª RODADA

17/12/2020 - 21:30 - CARAMURU X CAMPINAS - 11ª RODADA

19/12/2020 - 21:30 - CRUZEIRO X TAUBATÉ - 11ª RODADA

20/12/2020 - 21:30 - MONTES CLAROS X MINAS - 11ª RODADA