Superliga masculina conhecerá seu primeiro finalista nesta sexta-feira

RIO - O primeiro time finalista desta Superliga masculina de vôlei será conhecido na noite desta sexta-feira. Às 20h30, a equipe de São Paulo receberá o Vivo/Minas no ginásio do Sesi, na Vila Leopoldina, em São Paulo, para um terceiro e decisivo confronto válido pela semi final da competição.

A série de jogos entre as duas equipes esta empatada, com uma vitória para cada. No primeiro duelo, em São Paulo, o Vivo/Minas surpreendeu e venceu por 3 sets a 2. No último sábado, o Sesi-SP deu o troco e ganhou por 3 sets a 1, em Belo Horizonte.

Se vencer, o Sesi-SP voltará a colocar o estado de São Paulo na decisão da Superliga pela primeira vez após de cinco temporadas. A última vez que um time paulista chegou à final foi em 2005, quando o Banespa/Mastercard foi campeão ao vencer, justamente, o Telemig Celular/Minas, atual Vivo/Minas.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Esporte Interativo.