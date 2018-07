Surpresa na lista de Bernardinho, medalhista olímpico pede dispensa

Desde a participação olímpica, Samuel não havia mais sido convocado. Depois de duas cirurgias no ombro direito, fez uma boa reta final de Superliga pelo surpreendente time do Minas Tênis Clube, pelo qual havia sido revelado, há uma década. Samuel, entretanto, reconhece não está em boa forma.

"Estou muito feliz por ter meu trabalho reconhecido mais uma vez após quase 7 anos de ausência. Com certeza após tantos anos de luta, muitas delas comigo mesmo, fiquei orgulhoso de ter meu nome mais uma vez naquela lista. Dito isso, também quero informar que tomei à decisão de não me apresentar no Rio. Ou seja, pedi liberação ou dispensa. O fiz porque no momento não me sinto em condições físicas para tal", escreveu o jogador, em sua conta no Instagram.

"Reconheço que minha volta às quadras tenha sido o primeiro passo, muito importante por sinal... Mas acredito que um retorno nesse momento seria um pouco precipitado da minha parte, após quase me aposentar precocemente. Sinto que necessito ter um cuidado especial com meu ombro, isso inclui um tempo maior de intervalo entre uma competição e outra. Decisão muito difícil de ser tomada, mas acredito que seja a coisa certa a ser feita no momento", completou o ponta, garantindo que atenderia convocações futuras.